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15:37, 26 апреля 2025Силовые структуры

Ветеран Афганистана пошел на полицейских с пилой, получил пулю и попал на видео

Ветеран Афганистана пошел на стреляющих полицейских и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Кировской области ветеран Афганистана вооружился топором, пилой и лопатой и пошел на стреляющих в него полицейских. Соответствующее видео опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Правоохранители приехали к 59-летнему жителю поселка Вахруши. Он начал их оскорблять, после чего вооружился топором, лопатой и пилой.

Полицейские открыли огонь по мужчине, предварительно выстрелив несколько раз в воздух. Только после этого его удалось задержать.

В этот же день в Ленинградской области пьяный мужчина сбил полицейского и попытался скрыться. Все произошло в СНТ «Пятиречье» Ломоносовского района. Там сотрудники ГАИ остановили Hyundai Solaris, за рулем которого находился пьяный водитель.

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