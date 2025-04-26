Ветеран Афганистана пошел на полицейских с пилой, получил пулю и попал на видео

Ветеран Афганистана пошел на стреляющих полицейских и попал на видео

В Кировской области ветеран Афганистана вооружился топором, пилой и лопатой и пошел на стреляющих в него полицейских. Соответствующее видео опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Правоохранители приехали к 59-летнему жителю поселка Вахруши. Он начал их оскорблять, после чего вооружился топором, лопатой и пилой.

Полицейские открыли огонь по мужчине, предварительно выстрелив несколько раз в воздух. Только после этого его удалось задержать.

В этот же день в Ленинградской области пьяный мужчина сбил полицейского и попытался скрыться. Все произошло в СНТ «Пятиречье» Ломоносовского района. Там сотрудники ГАИ остановили Hyundai Solaris, за рулем которого находился пьяный водитель.