Жена лидера существовавшей 20 лет ОПГ потребовала его перевода ближе к дому

Жена лидера ОПГ «Хади Такташ» Галиакберова потребовала его перевода ближе к дому

Жена лидера существовавшей 20 лет организованной преступной группировки (ОПГ) «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа потребовала его перевода ближе к дому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Супруга Галиакберова потребовала перевести его ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, где он сейчас отбывает наказание, в ИК-1 «Сосновка» в Мордовии. В качестве причины в обращении указывается расстояние в 3,5 тысячи километров, которое необходимо преодолеть для свидания с мужем.

Изначально жена Раджи обратилась с обращением в ФСИН России и указала на нехватку финансовых средств, а также проблемы со здоровьем. Получив отказ, она направила судебный иск и также получила отказ в удовлетворении требования. Супруга Галиакберова дважды оспорила решения суда.

ОПГ «Хади Такташ» возникла в Казани в начале 1980-х годов и была ликвидирована спустя почти 20 лет. Группировка носила название в честь улицы, на которой выросли ее основные участники. В 2002 году суд приговорил Галиакберова к пожизненному лишению свободы.

Ранее участники жестоких группировок России получили новые сроки за преступления в 1990-х годах. В частности, наказание получили члены ОПГ «Тукаевские» и «Хади Такташ».