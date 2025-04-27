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16:10, 27 апреля 2025Россия

Электричка врезалась в автомобиль в российском регионе

Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Ленинградской области
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Ленинградской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Авария произошла 27 апреля в районе станции Дунай в российском регионе. По данным ведомства, водитель выехал на железнодорожные пути на красный свет и оказался перед приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, и электричка врезалась в машину.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом движение поездов приостановили, задержка составила 10 минут.

Ранее под городом Гатчина произошло массовое ДТП. Из-за гололеда там столкнулись 16 машин.

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