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19:55, 27 апреля 2025Из жизни

Нелегал выращивал коноплю и попался из-за зубной щетки

В Великобритании полиция поймала нелегала из Албании благодаря зубной щетке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Cheshire Constabulary

В Великобритании поймали 20-летнего нелегального мигранта из Албании, который выращивал коноплю, чтобы расплатиться за незаконный въезд в страну. Об этом пишет Daily Mail.

Амарилдо Хуба попал в Британию за шесть тысяч фунтов стерлингов (660 тысяч рублей). Чтобы погасить этот долг, ему предложили ухаживать за коноплей на тайной фабрике. Позже Хуба рассказал, что ему не угрожали насилием, но говорили, что пострадать может его семья. Нелегал взялся за эту работу и поселился на фабрике.

Спустя три недели к Хубе ворвались полицейские. Он успел выпрыгнуть из окна и сбежал. На фабрике сотрудники полиции нашли 519 кустов конопли, а также зубную щетку мужчины. Кроме того, им удалось снять отпечатки пальцев с одного из осветительных приборов. Благодаря этим уликам Хубу арестовали.

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Поначалу на допросе мужчина заявлял, что его наняли переставлять мебель. Однако потом все же признал свою вину. Его приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы. После выхода из тюрьмы Хуба вернется в Албанию.

Ранее сообщалось, что австралийские пограничные силы (ABF) поймали рыбака-нелегала, пережившего нападение крокодила. Браконьер зашел в опасные воды ради морских огурцов.

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