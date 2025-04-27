В России заявили о крахе иллюзий Трампа о сроках решения российско-украинского конфликта

Политолог Блохин: Трамп пережил крах иллюзий о сроках решения кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп пережил крах иллюзий о сроках решения российско-украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По словам эксперта, взгляд Трампа на кризис за первые 100 дней президентства поменялся. Он стал понимать, что урегулированию мешает не только позиция Киева, но и европейских доноров, отметил научный сотрудник.

Блохин напомнил, что во время выборов Трамп обещал завершить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. Сейчас американский президент пытается вывести свою страну из конфликта, сохранив лицо и не вызвав ассоциаций с выводом войск из Афганистана при экс-лидере США Джо Байдене.

Ранее политолог-американист допустил сближение Европы с Китаем из-за позиции Трампа.