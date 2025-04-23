Политолог допустил сближение Европы с Китаем из-за позиции Трампа

Политолог Блохин: Европа может пойти на сближение с Китаем из-за позиции Трампа

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с РИА Новости допустил, что Европа может пойти на сближение с Китаем из-за позиции президента США Дональда Трампа.

«Они рассматривают политику Трампа как политику временщика. То есть "лучше потерпим". Вполне возможно, что на период срока Трампа Европа будет дрейфовать в сторону Пекина», — сказал эксперт.

Он также отметил, что на период правления 47-го главы государства возможно сближение Москвы и Вашингтона. При этом Европа рассчитывает на возвращение США к прежнему курсу после завершения его каденции, поэтому не станет серьезно подрывать устоявшиеся экономические связи.

Блохин подчеркнул, что у стран Евросоюза и Соединенных Штатов колоссальная взаимная экономическая зависимость, которую они не хотят разрывать, в отличие от ситуации с Китаем, где обе стороны вяли курс на разрыв, несмотря на значительные издержки.

Ранее Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — анонсировал глава государства.

