Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 27 апреля 2025Россия

Пожар в банном комплексе в Москве сняли на видео

На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе «Банная усадьба». Происшествия сняли на видео, ролик опубликовал Mash в своем Telegram.

На кадрах виден черный густой клуб дыма, возвышающийся над лесными насаждениями Яузской аллеи, которая окружает базу отдыха.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в «Москва-Сити» прогремели три взрыва, после чего начался сильный пожар. Возгоранию в центре столицы присвоили повышенный ранг. По последним данным, горели стройматериалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК предъявил обвинение подорвавшему генерала Москалика украинскому агенту

    В Раде назвали Зеленского палачом

    Раскрыта возможная причина пожара в банном комплексе в Москве

    Электричка врезалась в автомобиль в российском регионе

    На Северном Кавказе нашли редчайшие древние артефакты

    В России отца фигуристки арестовали за нападение на судью

    Макрон отказался пожимать руку Трампу

    В Кремле назвали главное отличие позиций Ближнего Востока и ЕС

    Олимпийский чемпион ответил заявившей о невозможности жить свободно в России Касаткиной

    Самолет рейсом из Москвы экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира на борту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости