Пожар в банном комплексе в Москве сняли на видео

На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе

На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе «Банная усадьба». Происшествия сняли на видео, ролик опубликовал Mash в своем Telegram.

На кадрах виден черный густой клуб дыма, возвышающийся над лесными насаждениями Яузской аллеи, которая окружает базу отдыха.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в «Москва-Сити» прогремели три взрыва, после чего начался сильный пожар. Возгоранию в центре столицы присвоили повышенный ранг. По последним данным, горели стройматериалы.