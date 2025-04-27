Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:08, 27 апреля 2025Мир

Раскрыто число переданных Украине Чехией артснарядов в рамках инициативы по боеприпасам

Чехия передала еще 400 тыс артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Чехия передала Украине еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках инициативы по боеприпасам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минобороны страны Яну Чернохову, слова которой передает агентство ЧТК.

По данным агентства, Чернохова заявила, что это количество снарядов поставлено в Киев за четыре месяца 2025 года. Кроме того, она напомнила, что по инициативе всего на Украину доставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов. В сообщении ЧТК отмечается, что в этой акции Чехия является посредником при финансовом участии ряда стран Запада. Также глава минобороны сообщила, что страна поставит на Украину столько боеприпасов, сколько сможет собрать по всему миру. По ее словам, поставки зависят от сбора спонсоров достаточного количества финансовых средств на оплату боеприпасов и на их поставку Украине.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза (ЕС) уже поставили Киеву две трети из обещанных двух миллионов артиллерийских снарядов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров опроверг неготовность России пойти на уступки по Украине

    Лавров прокомментировал призыв Трампа остановить удары по Украине

    Раскрыто число переданных Украине Чехией артснарядов в рамках инициативы по боеприпасам

    В Британии заявили о лжи об Украине со стороны западной пропаганды

    Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026

    Путин поздравил командиров освобождавших Курскую область военных

    «Салават Юлаев» начал с победы полуфинальную серию Кубка Гагарина

    В российском городе закладчик спрятал героин в музыкальную колонку и попался

    В МИД РФ заявили о попытке Зеленского воспользоваться Трампом

    Лавров раскрыл цели атак российских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости