Раскрыто число переданных Украине Чехией артснарядов в рамках инициативы по боеприпасам

Чехия передала еще 400 тыс артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам

Чехия передала Украине еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках инициативы по боеприпасам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минобороны страны Яну Чернохову, слова которой передает агентство ЧТК.

По данным агентства, Чернохова заявила, что это количество снарядов поставлено в Киев за четыре месяца 2025 года. Кроме того, она напомнила, что по инициативе всего на Украину доставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов. В сообщении ЧТК отмечается, что в этой акции Чехия является посредником при финансовом участии ряда стран Запада. Также глава минобороны сообщила, что страна поставит на Украину столько боеприпасов, сколько сможет собрать по всему миру. По ее словам, поставки зависят от сбора спонсоров достаточного количества финансовых средств на оплату боеприпасов и на их поставку Украине.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза (ЕС) уже поставили Киеву две трети из обещанных двух миллионов артиллерийских снарядов.