Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:36, 27 апреля 2025Россия

Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Депутат Чаплин сообщил, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Ridley / Unsplash

С приходом весны в лесах Московской области начался сезон грибов, но следует помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях. Об этом в разговоре с RT напомнил депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий предупредил, что отправляясь в лес за грибами, стоит помнить о видах, собирать которые категорически запрещено. «В первую очередь следует избегать ядовитых грибов, таких как бледная поганка и мухоморы. Кроме того, важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — указал депутат.

По словам Чаплина, уголовная ответственность грозит сборщикам таких грибов и растений, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая. Он отметил, что российские регионы могут устанавливать дополнительные ограничения, поэтому перед походом в лес стоит выяснить, какие грибы и растения можно собирать, а какие находятся под охраной.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что некоторые растения, широко распространенные на дачных участках, могут представлять угрозу для домов и других построек. Он сообщил, что особую опасность представляет клен ясенелистный, мощная корневая система которого может разрушать даже бетонные основания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В сети появились фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР. Об их вкладе в разгром ВСУ доложили Путину

    Названо продлевающее жизнь простое упражнение

    Россиян предупредили о неожиданном вреде подсолнечного масла

    Американских чиновников начнут проверять на лояльность Трампу

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

    В США назвали условие подписания Зеленским мирного соглашения

    Филолог рассказала об особенности слова «кофе»

    Германию уличили в желании отомстить России

    Политолог назвал двух главных врагов мира на Украине

    В США сообщили об изменениях в поведении шефа Пентагона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости