Россиянам рассказали о двух способах увеличить пенсию

Профессор Виноградов: Увеличить пенсию можно при выходе на нее на 10 лет позже

Россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии. О двух способах сделать это агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, россияне могут увеличить размер выплат, если отложат выход на заслуженный отдых. В частности, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза. Эксперт уточнил, что государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства.

Также увеличить пенсию можно, приняв участие в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы.

Ранее ряду россиян анонсировали две пенсии в апреле. Как объяснил Вадим Виноградов, две пенсии получат те россияне, кто ждет выплату 1-4 каждого месяца. На 1-4 мая выпадают нерабочие дни, поэтому выплату начислят в конце апреля.