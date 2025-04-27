Россиянин задолжал полмиллиона алиментов и решил спрятаться от приставов в кладовке

ФССП: Россиянин задолжал алименты и решил спрятаться от приставов в кладовке

Россиянин задолжал более полумиллиона рублей алиментов и решил спрятаться в кладовке-тайнике. Об этом сообщила управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кировской области.

Уточняется, что житель Кирова не заплатил более 600 тысяч рублей на нужды своего ребенка. Долгое время он уклонялся от выплат, поэтому ведомство вынесло постановление о принудительном приводе.

Когда приставы приехали в квартиру должника, родственники мужчины сообщили, что его нет на месте. Однако исполнители заметили мужскую одежду и обувь в коридоре и стали осматривать помещение.

Так приставы обнаружили замаскированную дверь в стене, за которой была кладовка. Там же прятался нарушитель. В итоге его доставили в отделение для привлечения к ответственности.

Тем временем в Пермском крае россиянка попыталась спрятаться от судебных приставов под кроватью. Женщину выдали торчащие пятки.