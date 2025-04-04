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14:22, 4 апреля 2025Силовые структуры

Торчащие из-под кровати пятки выдали спрятавшуюся от приставов россиянку

Приставы смогли найти спрятавшуюся под кроватью пермячку из-за торчащих пяток
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница Кудымкара в Пермском крае попыталась спрятаться от судебных приставов под кроватью, но ее выдали торчащие наружу пятки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, женщина задолжала 140 тысяч рублей в качестве алиментов на собственного сына.

Когда к ней пришли приставы с постановлением, мужчины в квартире соврали, что соседка ушла в магазин. Однако в спальне сотрудники ФССП заметили странную выпуклость и торчащие из-под матраса пятки.

Ранее 50-летний житель Новосибирской области спрятался от судебных приставов в сене, но чихнул и попался.

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