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13:12, 27 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала особенности Таиланда фразой «брезгливым это не понравится»

Алина Черненко

Фото: Jan Schneckenhaus / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Саша Коновалова, которая побывала в Таиланде пять раз, описала некоторые особенности этой страны фразой «брезгливым это не понравится». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации предупредила, что даже в хороших дорогих тайских ресторанах на берегу моря к туристам могут приставать назойливые мухи. «Это довольно противно, если подумать, где они могли посидеть до того, как приземлиться на ваши вафли или манго», — призналась она.

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Вторая местная особенность, которая может не понравиться иностранцам, — на вечерних рынках мясо и рыба часто подолгу лежат на жаре. А суши тайцы делают прямо за прилавком, и нет никакой уверенности в чистоте ножей и досок.

Коновалова также рассказала, что некоторые популярные тайские закуски, в том числе и знаменитые спринг-роллы, жарятся во фритюре. Однако масло во время их приготовления используют много раз, поэтому оно становится почти черным.

Кроме того, в тайских семейных ресторанах грязную посуду могут полоскать в тазике, протирать губками «отвратительного вида» или просто споласкивать проточной водой. «Да и кухни в таких "колоритных" ресторанах порой выглядят ужасно. А эти меню, залитые чем-то липким настолько сильно, что страницы едва разделяются…» — пожаловалась автор.

Россиянка добавила, что в Таиланде продается много еды, которая вызывает отвращение у брезгливых людей. «Мой личный топ, который я не переношу ни на вид, ни на запах: утиные клювы, столетние яйца и чипсы из свиной кожи. Есть еще сушеные жуки и гусеницы... Поначалу я была от всего этого в ужасе. Но сейчас смотрю спокойно», — заключила она.

Ранее другой российский путешественник побывал в Таиланде и описал некоторые действия туристов в этой стране фразой «такое не прощают». По его словам, одно из главных табу в королевстве — неуважение к религии.

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