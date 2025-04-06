Россиянин описал некоторые действия туристов в Таиланде фразой «такое не прощают»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Таиланде и описал некоторые действия туристов в этой стране фразой «такое не прощают». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнул, что одно из главных табу в королевстве — неуважение к религии. По его словам, буддизм для тайцев — не просто вера, а основа жизни.

«А теперь представьте типичного фаранга (так в Таиланде называют иностранцев — прим. «Ленты.ру»): парень в шортах и майке, с пивом в руке, лезет на статую Будды, чтобы сделать прикольное селфи. Или пара туристов, которые решили устроить романтическую фотосессию прямо в храме, где люди молятся. Такие случаи — не выдумка», — возмутился россиянин.

Еще одна красная линия для тайцев — оскорбление королевской семьи. Кутовой предупредил, что местный закон о защите величества является одним из самых строгих в мире, и за шутку про короля можно сесть в тюрьму на 15 лет.

Кроме того, в списке непростительных действий иностранцев в этой азиатской стране — неуважение к местным обычаям. Например, в Таиланде нельзя трогать голову ребенка и даже взрослого, это считается оскорблением. Также принято снимать обувь перед входом в дом или храм.

«Много случаев, когда туристов заставляли извиняться на коленях за неприятные выходки. Тайцы не любят прикладывать руки, но умеют напугать и поставить на место», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл главные неудобства жизни в Таиланде для россиян. Он отметил, что самая значительная проблема — практически полная недоступность тайского гражданства для иностранцев.

