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13:48, 27 апреля 2025Путешествия

Россиянки отдали сотни тысяч рублей за отдых на Кубе и были избиты на улице

Shot: Двух туристок из России избили и ограбили на улице Гаваны
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Rosen Ivanov Iliev / Shutterstock / Fotodom  

Двух российских туристок избили и ограбили на улице Гаваны, Куба, во время отпуска за сотни тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Уточняется, что женщины отдали 360 тысяч за двоих за 12-дневный отдых в отеле Варадеро. Туристки решили посмотреть Гавану и отправились на двухдневную экскурсию за 250 долларов (20,5 тысячи) с каждой.

Экскурсовод заверил россиянок, что ходить по городу можно днем и вечером без всяких опасений. Однако во время вечерней прогулки к женщинам подошли двое неизвестных в очках. Они стали вырывать у туристок сумки, и между ними завязалась потасовка.

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В ходе нападения потерпевших избили до крови и синяков. При этом на крики о помощи никто не отреагировал, и одна из женщин все же лишилась сумки. Более того, по возвращении в отель им отказались помочь с обработкой ран.

Разочарованные россиянки посоветовали другим туристам соблюдать осторожность: перемещаться на такси, брать с собой минимум ценных вещей и денег и как можно меньше общаться с местными жителями.

Ранее отдохнувшая на Кубе россиянка описала курорт словами «в некоторых районах можно снимать фильмы ужасов». Она пожаловалась на плохую еду, сервис и отель.

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