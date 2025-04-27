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17:30, 27 апреля 2025Мир

Стало известно о возможном возобновлении диалога США и КНДР

Axios: Офис Трампа начал консультации по вопросу возобновления диалога с КНДР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: KCNA / Reuters

Офис президента США Дональда Трампа начал консультации по вопросу возможного возобновления диалога с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом стало известно Axios от источников, близких к ситуации, передает РИА Новости.

Сообщается, что американские чиновники проводят консультации с внешними экспертами о возможных вариантах восстановления связей с лидером страны Ким Чен Ыном.

Один из собеседников издания отметил, что «за последние четыре года многое изменилось». «Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем возможные пути, включая взаимодействие», — отметил он.

В конце 2024 года во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын анонсировал «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США, которая должна быть последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов и обеспечения безопасности КНДР.

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