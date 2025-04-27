Стало известно о задержании главы совета российских соотечественников в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева задержали главу совета российских соотечественников

В международном аэропорту Кишинева был задержан глава совета российских соотечественников и оргкомитета «Победа» Алексей Петрович. Об этом стало известно из публикации в его Telegram.

По словам общественника, задержание произошло при попытке вылететь из страны — его подвергли дополнительному личному досмотру и досмотру багажа.

Кроме того, уточняется, что сотрудник пограничной полиции изъял у мужчины паспорт и проездные документы, которые ему вернули после проведения досмотра.

«Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра ничего запрещенного не обнаружено», — написал Петрович.

С его слов, спустя час проверок ему позволили выехать из страны.

Ранее сообщалось, что ночью 26 марта в аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии.