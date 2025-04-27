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11:58, 27 апреля 2025Россия

Свалка загорелась в российском регионе на площади 20 тысяч квадратов

В Нижегородской области загорелась свалка на площади 20 тысяч квадратных метров
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Свалка загорелась в Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Городецкого городского округа этого региона Александр Мудров в Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание на полигоне произошло в ночь с 26 на 27 апреля. К утру огонь распространился почти на 20 тысяч квадратов. Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы.

«Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок, — написал Мудров. — В любом случае будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента».

При этом портал NN.ru уточняет, что речь идет о полигоне «Ситиматик Нижний Новгород» недалеко от села Скородум. Ранее там уже был крупный пожар. В сентябре 2024-года возгорание тушили несколько недель, а смог дошел до Нижнего Новгорода, который находится в 30 километрах от свалки.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания. Пожар тушат 55 человек.

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