Свалка загорелась в российском регионе на площади 20 тысяч квадратов

В Нижегородской области загорелась свалка на площади 20 тысяч квадратных метров

Свалка загорелась в Нижегородской области на площади 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Городецкого городского округа этого региона Александр Мудров в Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание на полигоне произошло в ночь с 26 на 27 апреля. К утру огонь распространился почти на 20 тысяч квадратов. Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы.

«Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок, — написал Мудров. — В любом случае будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента».

При этом портал NN.ru уточняет, что речь идет о полигоне «Ситиматик Нижний Новгород» недалеко от села Скородум. Ранее там уже был крупный пожар. В сентябре 2024-года возгорание тушили несколько недель, а смог дошел до Нижнего Новгорода, который находится в 30 километрах от свалки.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания. Пожар тушат 55 человек.