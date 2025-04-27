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11:14, 27 апреля 2025Мир

В Индии заявили о желании террористов уничтожить Кашмир

Премьер Индии Моди: Террористы хотят уничтожить Кашмир
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Dar Yasin / AP

Террористы хотят снова уничтожить Кашмир в Индии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в радиообращении в воскресенье, 27 апреля, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что так Моди прокомментировал теракт в городе Пахалгам на союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого не выжили 26 человек. По словам премьера, расправа над туристами говорит о разочаровании покровителей терроризма и их желании уничтожить Кашмир.

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«В то время когда в Кашмир возвращался мир, школы и колледжи успешно работали, укреплялась демократия, наблюдался рост туризма и открывались новые возможности для молодежи, врагам Джамму и Кашмира и всей страны это не нравилось», — заявил Моди.

Он добавил, что трагедия оставила глубокую боль в его сердце. Моди также пообещал добиться справедливости и наказать организаторов теракта.

Ранее Пакистан призвал Россию, Китай и западные страны сформировать международную группу и расследовать произошедшее в Пахалгаме. Власти призвали найти доказательства заявлениям Индии, что пакистанские спецслужбы якобы причастны к теракту.

22 апреля группа вооруженных боевиков открыла огонь по туристам в Пахалгаме, в результате чего не выжили 26 человек. На фоне этого отношения Индии и Пакистана резко обострились.

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