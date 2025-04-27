Россию призвали принять участие в расследовании расправы над туристами в Индии

Пакистан призвал Россию принять участие в расследовании теракта в Кашмире

Пакистан призвал Москву и Пекин принять участие в расследовании теракта в Кашмире, Индия. Об этом министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил РИА Новости.

По его словам, Россия, Китай и западные страны могли бы создать международную следственную группу, чтобы установить виновников расправы над туристами.

«Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан. Это просто заявления, пустые заявления и ничего больше», — заявил Асиф.

Министр добавил, что армия его страны не планирует начинать военные действия против Индии, если с ее стороны не будет эскалации. Он также заверил, что не думает, что произошедшее прифедет к обмену ядерными ударами.

Теракт в Кашмире произошел 22 апреля. Группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, в результате чего 26 человек не выжили. После этого отношения Индии и Пакистана обострились. В Нью-Дели заявили, что группировка террористов поддерживалась пакистанскими службами.