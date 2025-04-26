Пакистану предрекли «операцию возмездия» после теракта в Кашмире

Востоковед Куприянов: Индия может устроить Пакистану «операцию возмездия»

Эскалация конфликта в приграничном Кашмире вскоре может вылиться в обмен артиллерийскими ударами и даже «операцию возмездия» на территории Пакистана. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

По словам востоковеда, Индия, скорее всего, не оставит без ответа теракт, совершенный 22 апреля пропакистанской группировкой «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в России). Так, в скором будущем она может провести силовую операцию на территории Пакистана, направленную против баз и тренировочных лагерей исламских радикалов.

«Это могут быть воздушные удары по базам террористов в глубине территории Пакистана. Такое уже происходило в 2019 году. Поэтому мы вполне можем увидеть и авиацию, и спецназ... Но не против армии Пакистана, а в отношении боевиков. Правда, такой сценарий грозит неприятностями — пакистанцы могут просто сбить вертолеты», — считает Куприянов.

При этом аналитик допустил, что удар по лагерям «Лашкар-э-Тайба» может ограничиться налетами ударных беспилотников. Такой вариант он считает наименее рискованным для индийских властей.

«Однако Индия сейчас довольно сильно отстает в этой области и не обладает достаточным запасом военных дронов», — заключил он.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как боевики из группировки «Лашкар-э-Тайба» расстреляли 28 человек в индийской части Кашмира. Большинство из них были туристами.

Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке исламистов и заявил, что формирование было создано и финансируется при поддержке пакистанских спецслужб.