В Канаде машина въехала в толпу людей на фестивале

В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие

В канадском Ванкувере машина въехала в толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х.

«Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00 (6:00 мск — прим. "Ленты.ру"). Водитель задержан», — указано в сообщении.

Полиция пообещала предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.

До этого неизвестный на машине Mini Cooper въехал в толпу протестующих в немецком Мюнхене. Позже выяснилось, что им был 24-летний выходец из Афганистана, ранее уже попадавший в полицию.

