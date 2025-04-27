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03:57, 27 апреля 2025Мир

В Кашмире завязался бой между пакистанской и индийской армиями

В долине Кашмира завязался бой между армиями Индии и Пакистана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В пограничной долине Кашмира завязался бой между армиями Индии и Пакистана. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

До этого, по его сведениям, пакистанские военные уничтожили пару индийских блокпостов.

Напряженность между двумя ядерными государствами достигла максимального в последние годы уровня после того, как вооруженные люди открыли стрельбу по туристам рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Жертвами нападения стали 25 индийцев и один непалец.

В ночь на 26 апреля индийские войска также открывали ответный огонь после обстрела с пакистанской стороны. Уточнений о жертвах и пострадавших не приводилось.

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