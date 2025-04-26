Индия сообщила о перестрелке на границе с Пакистаном

Минобороны Индии сообщило о перестрелке с Пакистаном в долине Кашмира

Представитель Минобороны Индии рассказал о новой перестрелке с Пакистаном в долине Кашмира, которую затеяли посты противоположной стороны по всей линии контроля в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Стрельба наблюдалась в ночь на 26 апреля. Индийские войска открыли ответный огонь. Уточнений о жертвах и пострадавших не приводится.

Накануне в Индии также заявляли об обстреле пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана.

Напряженность странами достигла максимального в последние годы уровня после того, как вооруженные люди открыли стрельбу по туристам рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Жертвами нападения стали 25 индийцев и один непалец.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», однако власти Индии посчитали, что руковоство Пакистана причастно к инциденту.

На этом фоне стороны обменялись рядом недружественных шагов. Индия приостановила действие договора о водах Инда и закрыла единственный сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари. Пакистан приостанавил торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, и закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний противника.

