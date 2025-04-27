В Амстердаме состоялась демонстрация против поставок вооружения Украине

В Амстердаме (столица Нидерландов) состоялась демонстрация против поставок вооружения Украине, в ней приняли участие десятки человек. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Акция началась днем 27 апреля на площади Дам. Митингующие прошли по центральным улицам города. Они несли плакаты, на которых было написано: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!» и «За мир с Россией!».

«Я вижу, что люди в Нидерландах постепенно меняют свое мнение о ситуации. Они больше не верят рассказам основных средств массовой информации об этой войне, а также о других войнах», — рассказал активист по имени Марк.

Ранее сообщалось, что Нидерланды дадут Украине 150 миллионов евро на обеспечение страны системами противовоздушной обороны (ПВО) I-Hawk.