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20:58, 27 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе ФСБ поймала мошенника за вымогательство под видом спецслужб

В Нижегородской области ФСБ поймала мужчину за вымогательство от лица спецслужб
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Нижний №1»

В Нижегородской области сотрудники регионального УФСБ поймали мужчину за вымогательство денег у предпринимателей под видом спецслужб. Об этом сообщает «Нижний №1» в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Свою вину он признал частично. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным канала, фигурант организовывал липовые совещания для предпринимателей и тренировки в тире, где рассказывал о создании спецподразделения. Он обещал бизнесменам помощь в делах и решать проблемы с законом для их родственников. С доверившихся ему предпринимателей мужчина получил более 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 14-летний школьник хотел спасти родителей от «уголовного преследования» и отдал мошенникам почти два миллиона рублей.

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