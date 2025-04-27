Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:42, 27 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе закладчик спрятал героин в музыкальную колонку и попался

В Красноярске арестован хранивший героин в музыкальной колонке наркозакладчик
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске задержан наркозакладчик, хранивший героин в музыкальной колонке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержанный — 1994 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Он заключен под стражу.

По данным правоохранителей, фигурант являлся закладчиком крупного интернет-магазина. Он забрал наркотик из тайника, расположенного в лесу микрорайона Академгородок. Запрещенное вещество он планировал продать бесконтактным способом. Полицейские провели обыск в его квартире. В результате обнаружили и изъяли героин общей массой около 600 граммов, который мужчина спрятал в музыкальной колонке.

Ранее сообщалось, что под Липецком задержаны двое местных жителей, изготавливавших синтетический наркотик в частном доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров опроверг неготовность России пойти на уступки по Украине

    Мужчина напал на подростков и украл их самокаты в российском городе

    В Ирландии прошел митинг с портретами Путина и Трампа

    Лавров прокомментировал призыв Трампа остановить удары по Украине

    Раскрыто число переданных Украине Чехией артснарядов в рамках инициативы по боеприпасам

    В Британии заявили о лжи об Украине со стороны западной пропаганды

    Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026

    Путин поздравил командиров освобождавших Курскую область военных

    «Салават Юлаев» начал с победы полуфинальную серию Кубка Гагарина

    В российском городе закладчик спрятал героин в музыкальную колонку и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости