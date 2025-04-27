В российском посольстве произошел пожар

В здании посольства России в Уругвае произошел пожар

В здании посольства России в Уругвае произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Telenoche.

Вечером 26 апреля из воздуховода здания поднимался столб густого дыма. На место приехали пожарные, которые стали при помощи пилы и болгарки резать защитную решетку. В результате они смогли зайти в посольство, открыть окна и двери всех помещений. Информации о причине возгорания и пострадавших нет.

Ранее на юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного неэксплуатируемого здания.