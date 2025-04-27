В Японии высказались об освобождении Курской области

Японский депутат Судзуки назвал освобождение Курской области важным шагом к миру

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки назвал освобождение Курской области от украинских военных важным шагом к миру. Его слова передает ТАСС.

«Нам позвонили из Москвы и сообщили, что начальник Генштаба Герасимов доложил президенту Путину, что Курская область отбита. Это станет большим шагом на пути к прекращению огня», — заявил политик.

Судзуки также призвал японское правительство поддержать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира. По его словам, Японии необходимо показать свою позицию.

Ранее турецкий политолог Айдын Сезер оценил последствия освобождения Курской области. По его словам, поражение Вооруженных сил Украины является и поражением Владимира Зеленского, который потерял последний козырь на переговорах.