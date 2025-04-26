Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 26 апреля 2025Мир

В Турции оценили последствия поражения ВСУ в Курской области для Зеленского

Политолог Сезер: У Зеленского отняли последний козырь в виде Курской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является и поражением Владимира Зеленского, который потерял последний козырь на переговорах. Такую оценку последствий освобождения российского региона дал турецкий политолог Айдын Сезер в интервью РИА Новости.

«У Зеленского отняли последний шанс для переговоров. У него больше нет нарратива, которым он будет влиять на [президента США Дональда] Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах», — сказал эксперт.

По его мнению, из-за этого поражения усилия Трампа по прекращению огня на Украине и достижению мира скоро могут дать свои плоды.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Зеленского после провала в Курской области. 80 тысяч украинских солдат, участвовавших во вторжении в российский регион по приказу «диктатора», уже никогда не смогут вернуться на родину, сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тяжелая была битва. И русский солдат ее вытащил». Курскую область полностью освободили. Как это повлияет на ход СВО?

    Тренер «Спартака» отреагировал на поражение в дерби от ЦСКА

    В Турции оценили последствия поражения ВСУ в Курской области для Зеленского

    В МИД сообщили о сотнях погибших в Суджанском районе

    В МИД прокомментировали участие военных КНДР в боях в Курской области

    Зеленскому дали совет насчет Крыма

    Украину обвинили в удерживании мирных жителей Курской области

    Появились подробности о состоянии Киркорова после получения ожога

    На Западе раскритиковали Зеленского после провала в Курской области

    Захарова рассказала о Зелебобе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости