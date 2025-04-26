В Турции оценили последствия поражения ВСУ в Курской области для Зеленского

Политолог Сезер: У Зеленского отняли последний козырь в виде Курской области

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является и поражением Владимира Зеленского, который потерял последний козырь на переговорах. Такую оценку последствий освобождения российского региона дал турецкий политолог Айдын Сезер в интервью РИА Новости.

«У Зеленского отняли последний шанс для переговоров. У него больше нет нарратива, которым он будет влиять на [президента США Дональда] Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах», — сказал эксперт.

По его мнению, из-за этого поражения усилия Трампа по прекращению огня на Украине и достижению мира скоро могут дать свои плоды.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Зеленского после провала в Курской области. 80 тысяч украинских солдат, участвовавших во вторжении в российский регион по приказу «диктатора», уже никогда не смогут вернуться на родину, сказал он.