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21:31, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали Зеленского после провала в Курской области

Боуз: Десятки тысяч бойцов ВСУ уже не смогут покинуть Курскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский погубил 80 тысяч солдат, отправив их в Курскую область. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он отметил, что украинские военнослужащие, участвовавшие во вторжении в российский регион по приказу «диктатора Зеленского», уже никогда не смогут вернуться на родину.

При этом, по словам журналиста, проплаченные западные СМИ молчат о том, что операция Киева в Курской области потерпела провал.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.

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