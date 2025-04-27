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08:51, 27 апреля 2025Россия

Военкор Поддубный рассказал о битве России с глобалистами в Курской области

Поддубный заявил о противостоянии России в Курской области Украине и глобалистам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Россия в Курской области противостояла не только Украине, но и тем государствам, которые представляют блок глобалистов и своими действиями пытаются нанести Москве поражение. Об этом РИА Новости заявил военкор Евгений Поддубный.

«Вся мощь разведывательного сообщества западного мира работала в пользу формирований киевского режима. ВПК, военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим», — рассказал он.

Военкор отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ действовали решительно и неотвратимо, победили противника умением и военной хитростью.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что освобождение Курской области серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине.

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