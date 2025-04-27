Военкор Поддубный сообщил о нокдауне самой боеспособной части ВСУ

Поддубный: Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области

Самая боеспособная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправлена в нокдаун в результате освобождения Курской области. Об этом РИА Новости рассказал военкор Евгений Поддубный.

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда», — подтвердил он.

По словам Поддубного, самые боеспособные части ВСУ оказались фактически уничтожены в российском регионе и в настоящий момент находятся на восстановлении боеспособности. Он также указал, что разгром группировки противника был неотвратим.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что освобождение Курской области серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине.