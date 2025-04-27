Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:36, 27 апреля 2025Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема порадовала фанатов новыми фото в бикини

Мария Винар

Фото: @brookelturnbull

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли выложила новые откровенные фото и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в раздельном купальнике британского люксового бренда Burberry, оформленном фирменным клетчатым принтом. Знаменитость позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем, демонстрируя фотографу стройную фигуру с разных ракурсов.

Поклонники восхитились формой избранницы звезды киноленты «Гнев человеческий» и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Как всегда потрясающая», «Какое шикарное тело», «Настоящая богиня», «Королева», «Очень горячо», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась кадрами с откровенной съемки для бренда Marks & Spencer.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США раскрыл основания мирной сделки по Украине

    Самолет с пассажирами на борту получил удар молнии при посадке в российском городе

    В России снова пропал «Лох»

    Пожар в банном комплексе в Москве локализован

    Гладков сообщил о ранении человека в Белгородской области

    Стало известно о возможном возобновлении диалога США и КНДР

    В России оценили желание главы UFC вернуть турниры в страну

    Премьер Гренландии ответил на вопрос о планах США фразой «не будем чьей-то собственностью»

    В США обвинили Зеленского в нежелании прекращать конфликт с Россией

    Число жертв взрыва в Иране выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости