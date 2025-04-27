Возлюбленная Джейсона Стэйтема порадовала фанатов новыми фото в бикини

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли выложила новые откровенные фото и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в раздельном купальнике британского люксового бренда Burberry, оформленном фирменным клетчатым принтом. Знаменитость позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем, демонстрируя фотографу стройную фигуру с разных ракурсов.

Поклонники восхитились формой избранницы звезды киноленты «Гнев человеческий» и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Как всегда потрясающая», «Какое шикарное тело», «Настоящая богиня», «Королева», «Очень горячо», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась кадрами с откровенной съемки для бренда Marks & Spencer.