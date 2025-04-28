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00:05, 28 апреля 2025Россия

28 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

28 апреля в России поздравляют сотрудников скорой помощи и отмечают День охраны труда. Свой день рождения празднует актриса Пенелопа Крус. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 апреля в России и мире, кто из знаменитостей празднует день рождения и какие приметы связывают с этим днем.

Праздники в России

День работника скорой медицинской помощи

28 апреля профессиональный праздник отмечают все сотрудники скорой помощи — от фельдшеров до водителей. Официально День работника скорой утвердили в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 — так власти признали вклад сотрудников скорой в борьбу с коронавирусом.

До этого праздник отмечали неформально. Дата связана с появлением в Москве первых станций скорой помощи — это произошло 28 апреля в 1898 года. Тогда же в столице появились кареты для перевозки пациентов.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

День борьбы за права человека от химической опасности

Памятная дата приурочена к годовщине крупной химической аварии в Чувашии. 28 апреля 1974 года на заводе «Химпром» загорелся цех с авиабомбами. Среди них были снаряды с токсичным газом, который в результате аварии попал в окружающую среду. Последствия пожара удалось локализовать внутри города.

В 1997 году в память об этом событии был учрежден День химической безопасности. Ежегодно 28 апреля природоохранные и экологические организации проводят акции, семинары и встречи, напоминающие о том, к каким последствиям может привести катастрофа на химическом предприятии.

Какие еще праздники отмечают в России 28 апреля

  • День контрольно-ревизионной службы МВД Ρоссии;
  • День шифровальной службы МВД России;
  • День молодых и зеленых.

Праздники в мире

Всемирный день охраны труда

28 апреля 1989 года профсоюзы США и Канады установили особый день в честь тех, кто получил травмы на работе. Инициатива стала ежегодной и вскоре ее подхватили по всему миру. С 2003 года Международная организация труда (МОТ) отмечает Всемирный день охраны труда в эту же дату.

Главная цель праздника — привлечь внимание к безопасности труда. По оценкам МОТ, ежегодно 2,3 миллиона человек становятся жертвами происшествий на работе, а также страдают от заболеваний, полученных в результате нездоровых условий труда.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Какие еще праздники отмечают в мире 28 апреля

  • Международный день поисково-спасательных собак;
  • День космического туриста.

Какой церковный праздник 28 апреля

Фото: TsElena / Shutterstock / Fotodom

Фомина неделя (Вторая неделя по Пасхе)

Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасха или Фомино воскресенье, а следующая за этим днем неделя — Фоминой неделей. В 2025 году она длится с 27 апреля по 3 мая.

Такое название период получил в память о предании об апостоле Фоме. В Новом завете сказано, что после воскрешения Христос явился своим ученикам. Но в доме, где собирались апостолы, не оказалось одного из них — Фомы. Позже услышав от других учеников историю о чудесном явлении Господа, Фома отказался принимать их слова за правду без доказательств. Лишь через неделю Христос вновь явился ученикам, и на этот раз среди низ присутствовал Фома — можно сказать, что для него Пасха наступила на неделю позже, чем для остальных апостолов.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 апреля

  • День памяти апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима;
  • День памяти мучениц Анастасии и Василиссы Римских;
  • День памяти мученика Саввы Готфского;
  • День памяти мучеников Месукевийских — Сухия и дружины его.

Приметы на 28 апреля

На Руси 28 апреля народ отмечал Пудов день. В это время было принято доставать пчел из-под спуда — утепленного места, куда прятали насекомых на зиму.

Приметы на Пудов день

  • Во двор залетели пчелы — к счастью;
  • Красное небо на рассвете или закате — к дождю и ветру;
  • Летает много грачей — погода будет приятной;
  • Земля в оврагах замерзла — урожай будет небогатым;
  • Поделишься своими тайнами — все их узнают.

Кто родился 28 апреля

Терри Пратчетт (1948-2015)

Терри Пратчетт — английский писатель, автор более 70 романов, которые переведены на 37 языков. Его самый известный цикл про Плоский мир — пародия на классическое фэнтези. В 2009 году королева Елизавета II посвятила писателя в рыцари. В последние годы жизни Пратчетт страдал от болезни Альцгеймера.

Пенелопа Крус (51 год)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сейчас Пенелопа Крус — одна из самых известных испанских актрис, которая смогла добиться успеха не только на родине, но и в Голливуде. Широкому зрителю она известна по фильмам «Бандитки», «Кокаин», «Вики Кристина Барселона», «Ванильное небо» и другим.

Кто еще родился 28 апреля

  • Харпер Ли (1926-2016) — американская писательница, автор романа «Убить пересмешника»;
  • Джессика Альба (44 года) — американская актриса;
  • Виктория Де Анджелис (25 лет) —бас-гитаристка и одна из основателей итальянской рок-группы Måneskin.

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