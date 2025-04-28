Актриса Мария Горбань опубликовала видео в бикини

Российская актриса Мария Горбань опубликовала видео в черном бикини

Российская актриса и телеведущая Мария Горбань опубликовала видео в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда сериала «Кухня» запечатлела себя в зеркале гостиничного номера, когда отправилась на отдых. Она позировала в черном бикини с белым принтом, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Также знаменитость надела бейсболку в тон и дополнила образ несколькими браслетами.

Ранее в апреле 45-летняя российская актриса театра и кино Елена Подкаминская прошлась по городу в откровенном наряде.