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06:27, 28 апреля 2025Россия

Автобус с туристами упал в кювет в российском регионе

Автобус с туристами упал в кювет во Владимирской области, пострадали 35 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: УМВД России по Владимирской области / «Вконтакте»

Во Владимирской области автобус с туристами упал в кювет, за медицинской помощью обратились 35 пострадавших. Об этом сообщило ГУ МВД по российскому региону на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что авария произошла в Александровском районе Владимирской области. В салоне находились 55 человек. Причины произошедшего уточняются.

Telegram-канал Mash уточнил, что автобус следовал из Пскова в Кострому. Предварительно, водитель уснул за рулем.

Ранее в Ленинградской области под городом Гатчина произошло массовое ДТП — из-за гололеда столкнулись сразу 16 машин.

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