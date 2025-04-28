Автобус с туристами упал в кювет в российском регионе

Автобус с туристами упал в кювет во Владимирской области, пострадали 35 человек

Во Владимирской области автобус с туристами упал в кювет, за медицинской помощью обратились 35 пострадавших. Об этом сообщило ГУ МВД по российскому региону на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что авария произошла в Александровском районе Владимирской области. В салоне находились 55 человек. Причины произошедшего уточняются.

Telegram-канал Mash уточнил, что автобус следовал из Пскова в Кострому. Предварительно, водитель уснул за рулем.

Ранее в Ленинградской области под городом Гатчина произошло массовое ДТП — из-за гололеда столкнулись сразу 16 машин.