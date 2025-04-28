Белый дом раскрыл настрой Трампа насчет конфликта на Украине

Белый дом: Трамп оптимистично настроен насчет урегулирования по Украине

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен насчет урегулирования конфликта на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левит, ее цитирует РИА Новости.

По словам чиновницы, Трамп «остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки, но он реалист в то же время».

Ранее Тармп рассказал, что, по его мнению, украинский конфликт может перерасти в третью мировую войну. Как пояснил президент, он пытается «спасти множество жизней в мире».