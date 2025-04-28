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16:54, 28 апреля 2025Мир

Белый дом раскрыл настрой Трампа насчет конфликта на Украине

Белый дом: Трамп оптимистично настроен насчет урегулирования по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен насчет урегулирования конфликта на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левит, ее цитирует РИА Новости.

По словам чиновницы, Трамп «остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки, но он реалист в то же время».

Ранее Тармп рассказал, что, по его мнению, украинский конфликт может перерасти в третью мировую войну. Как пояснил президент, он пытается «спасти множество жизней в мире».

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