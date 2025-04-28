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10:10, 28 апреля 2025Силовые структуры

Безработный россиянин до смерти забил отца

В Петербурге мужчина избил до смерти отца
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 33-летний сын забил до смерти отца в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в квартире на Бухарестской улице безработный сын избил отца. Спасти его не удалось. Мать подозреваемого вызвала полицию. Нападавшего и женщину задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что в ноябре 2018 года россиянин привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Ранее стало известно, что в Красноярске задержали мужчину за расправу над отцом, совершенную 23 года назад.

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