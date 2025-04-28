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17:28, 28 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 миллионов рублей

СК: Арестован экс-замглавы управления Минобороны РФ Васенин за хищение ₽240 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего замначальника управления Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в хищении из бюджета 240 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете РФ (СК) России.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Васенин был замглавы управления имуществом специальных проектов военного ведомства.

По данным СК, в 2022 году это подразделение заключило с компанией «Транслом» многомиллионный контракт на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Васенин на основании подложных документов похитил из бюджета 240 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала продление до 23 июля срока ареста бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей.

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