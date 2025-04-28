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15:16, 28 апреля 2025Силовые структуры

Арест бывшего замминистра обороны России сочли суровым и обжаловали продление его срока

Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Иванова до 23 июля
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Защита обжаловала продление до 23 июля срока ареста бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника.

По его словам, содержание под стражей является чрезмерно суровой мерой пресечения, в связи с чем защита просит апелляционную инстанцию изменить ее на несвязанную с лишением свободы.

18 апреля Московский городской суд продлил арест Иванову до 23 июля.

Ему вменяют, помимо получения взяток, хищение у банка «Интеркоммерц» в 2016 году четырех миллиардов рублей и растрату 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Также Иванову грозит новое дело — его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика.

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