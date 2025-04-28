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10:02, 28 апреля 2025Силовые структуры

Член украинской организации сел на 18 лет за подготовку подрыва главы предприятия ОПК

Суд дал 18 лет готовившему теракт против главы предприятия ОПК в Ижевске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника украинской террористической организации за подготовку подрыва главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Гражданин России 1990 года рождения признан виновным в подготовке теракта. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, мужчина готовился взорвать руководителя оборонного предприятия, используя самодельное взрывное устройство. Затем он собирался уехать на Украину и там принять участие в боевых действиях против Российской армии. Однако его планы сорвали сотрудники ФСБ, задержав мужчину в ноябре 2023 года в Ижевске.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение Игнату Кузину в совершении теракта, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

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