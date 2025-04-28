Задержание ФСБ россиянина за подготовку подрыва главы предприятия ОПК попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовившего подрыв главы предприятия ОПК в Ижевске

Начало событий в новости Член украинской организации сел на 18 лет за подготовку подрыва главы предприятия ОПК

ФСБ показала оперативное видео задержания 35-летнего гражданина России, готовившего теракт против руководителя оборонного предприятия в Ижевске. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики, хватающие мужчину в подъезде. На допросе он говорит, что увлекся видеороликами про запрещенный в России украинский террористический легион «Свобода России». Мужчина отправил заявление о вступлении в его ряды. Он показывает место, откуда фотографировал оборонный завод в Ижевске, затем купил два килограмма селитры. Взрывное устройство с поражающими элементами россиянин собирал в доме своих родственников — бабушки и деда. Он заявил, что раскаивается в содеянном.

Центральный окружной военный суд приговорил его к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта.