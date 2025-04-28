Дмитриев: ЕС использовал Минские соглашения, чтобы накачать Украину оружием

Страны Европейского союза (ЕС) использовали Минские соглашения для того, чтобы выиграть Украине больше времени и накачать ее оружием. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Дмитриев отметил, что на Западе принято обвинять Россию в несоблюдении минских договоренностей, в то время как на самом деле, по его словам, ими недобросовестно воспользовались европейские союзники Киева.

«[Есть] цитаты госпожи Меркель и господина Олланда, которые были главами Германии и Франции, и которые говорят, что минские договоренности были сделаны, чтобы купить Украине больше времени и накачать ее оружием», — сказал он.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские страны хотят всячески помешать взаимодействию России и Африки.