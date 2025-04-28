Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

Глава РФПИ Дмитриев: Европа хочет помешать взаимодействию России и Африки

Европейские страны хотят всячески помешать взаимодействию России и Африки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его цитирует РИА Новости.

«Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран», — сказал чиновник, подчеркнув, что, несмотря на все препоны, Россия «будет двигаться, выступать успешно вперед».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина предпринимает попытки дестабилизировать Африку, поддерживая террористов в Сахеле.