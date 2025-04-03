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14:15, 3 апреля 2025Бывший СССР

Лавров раскрыл роль Киева в дестабилизации Африки

Лавров: Киев пытается дестабилизировать Африку, поддерживая террористов в Сахеле
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Киев предпринимает попытки дестабилизировать Африку, поддерживая террористов в Сахеле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо, входящих в Альянс государств Сахеля, передает ТАСС.

По его словам, в регионе начинают действовать внешние игроки. «Помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки», — заявил Лавров.

Дипломат добавил, что Россия и страны АГС договорились о ежегодных встречах в таком формате. Глава МИД Мали также заявил о том, что в республике считают власти в Киеве террористами.

Ранее Сергей Лавров заявил о проведении российско-китайского саммита. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И, мероприятие пройдет в мае.

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