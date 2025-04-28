Экс-замглавы Минцифры Паршина осудили на 9 лет за получение взятки

Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минцифры Паршина к 9 годам колонии за взятку

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки, сообщает ТАСС.

Также суд назначил ему штраф в размере 315 миллионов рублей.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Обвинение запрашивало для экс-замглавы Минцифры 13 лет колонии.

Ранее сообщалось, что второго фигуранта дела — бывшего главу компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова — осудили на 8,5 года. Его признали виновным в даче взятки.