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19:44, 28 апреля 2025Ценности

Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

Ведущая Елена Летучая показала фигуру в крошечном красном бикини на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Елена Летучая

Елена Летучая. Кадр: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в крошечном купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость снялась в ванной комнате с панорамными окнами. Она запечатлела себя в зеркале в полный рост в красном бикини. Данный комплект включал в себя топ-бандо с соединяющим чашки кольцом и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах.

Кроме того, ведущая сделала маникюр и педикюр с лаком в тон наряду и дополнила образ золотистой цепочкой с кулоном и браслетами.

Ранее в апреле ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире Майя Джама также показала фигуру в крошечном бикини.

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