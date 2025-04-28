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07:01, 28 апреля 2025Ценности

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в крошечном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире поделилась кадрами с семейного отдыха в Таиланде. На одном из них она позировала, лежа на диване в бикини, которое включало в себя трусы с заниженной талией и топ с обнажающими часть груди чашками.

Также ведущая реалити-шоу «Остров любви» снялась в черно-белом бикини на открытом балконе и примерил черный наряд, состоявший из облегающего кроп-топа и мини-юбки с оборками.

В марте Майя Джама также показала лицо без макияжа после сна.

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