Меркурис: Европа обеспокоена, что мирное соглашение приведет к расколу ЕС

Страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены тем, что мирное соглашение по Украине может привести к расколу внутри объединения. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины. (…) Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза», — сказал он.

Меркурис отметил, что европейские государства отказываются поддерживать американские предложения по урегулированию конфликта, но не предлагают собственной стратегии выхода из кризиса. При этом он указал, что две красные линии для Европы остаются неизменными — признание Крыма и вступление Украины в НАТО.

Ранее Меркурис обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он сорвал переговоры в Лондоне, посвященные урегулированию конфликта, еще до их начала. По словам аналитика, украинский лидер дал понять, что Киев не будет обсуждать мирный план спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.